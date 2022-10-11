Новости » Life Style
Умерла звезда сериала "Анатомия страсти" и мать Шона Пенна
11.10.2022 18:37 Александр Юзовский

Умерла звезда сериала "Анатомия страсти" и мать Шона Пенна

Актриса Айлин Райан, мать известного голливудского актера Шона Пенна, умерла в возрасте 94-х лет.

Известно, что актриса скончалась у себя дома в Малибу, причины смерти не называются.

За свою актерскую карьеру Айлин Райан снялась в более чем 60 телешоу и фильмах, среди которых "Сумеречная зона", "Я — Сэм", "Маленький домик в прериях", "Скорая помощь", "Анатомия страсти" и многие другие.

О смерти актрисы сообщил ее старший сын, музыкант Майкл Пенн.

Айлин Райан дебютировала на Бродвее еще в 1953 году. Последним проектом, в котором она принимала участие, была романтическая драма Уоррена Битти "Правила не применяются"  2016 года.


Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы