



Умерла звезда сериала "Анатомия страсти" и мать Шона Пенна

Актриса Айлин Райан, мать известного голливудского актера Шона Пенна, умерла в возрасте 94-х лет.



Известно, что актриса скончалась у себя дома в Малибу, причины смерти не называются.



За свою актерскую карьеру Айлин Райан снялась в более чем 60 телешоу и фильмах, среди которых "Сумеречная зона", "Я — Сэм", "Маленький домик в прериях", "Скорая помощь", "Анатомия страсти" и многие другие.



О смерти актрисы сообщил ее старший сын, музыкант Майкл Пенн.



Айлин Райан дебютировала на Бродвее еще в 1953 году. Последним проектом, в котором она принимала участие, была романтическая драма Уоррена Битти "Правила не применяются" 2016 года.