Умерла звезда сериала "Анатомия страсти" и мать Шона Пенна
Актриса Айлин Райан, мать известного голливудского актера Шона Пенна, умерла в возрасте 94-х лет.
Известно, что актриса скончалась у себя дома в Малибу, причины смерти не называются.
За свою актерскую карьеру Айлин Райан снялась в более чем 60 телешоу и фильмах, среди которых "Сумеречная зона", "Я — Сэм", "Маленький домик в прериях", "Скорая помощь", "Анатомия страсти" и многие другие.
О смерти актрисы сообщил ее старший сын, музыкант Майкл Пенн.
Айлин Райан дебютировала на Бродвее еще в 1953 году. Последним проектом, в котором она принимала участие, была романтическая драма Уоррена Битти "Правила не применяются" 2016 года.
We lost mom yesterday 💔 pic.twitter.com/r9XSKdEeE5— Michael Penn (@MPenn) October 10, 2022