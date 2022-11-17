Новости » Life Style
Умерла звезда фильма "Охотники за привидениями" Кимберли Херрин
17.11.2022 13:20 Ольга Белозерова

Умерла звезда фильма "Охотники за привидениями" Кимберли Херрин

Актриса и модель Кимберли Херрин скончалась в возрасте 65 лет.

Как сообщает E News, актриса ушла из жизни "мирно" 28 октября в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Причины смерти актрисы не раскрываются.

Кимберли Херрин известна широкой публике ролью паранормального персонажа в фильме "Охотники за приведениями". Также она сыграла в фильмах "Роман с камнем" и "Полицейский из Беверли-Хиллз 2". 

Кроме этого, Херрин удалось построить успешную модельную карьеру. Ее фотографии украсили множество журналов, включая Playboy.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы