



Умерла звезда фильма "Охотники за привидениями" Кимберли Херрин

Актриса и модель Кимберли Херрин скончалась в возрасте 65 лет.



Как сообщает E News, актриса ушла из жизни "мирно" 28 октября в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Причины смерти актрисы не раскрываются.



Кимберли Херрин известна широкой публике ролью паранормального персонажа в фильме "Охотники за приведениями". Также она сыграла в фильмах "Роман с камнем" и "Полицейский из Беверли-Хиллз 2".



Кроме этого, Херрин удалось построить успешную модельную карьеру. Ее фотографии украсили множество журналов, включая Playboy.