



Умерла свидетельница последних дней Гитлера

В возрасте 94 лет скончалась Иоганна Руф, ставшая свидетелем последних дней нацистской Германии. Она работала помощницей в бункере Адольфа Гитлера и находилась там до его смерти. В тот момент ей было 15 лет. Об этом сообщает Newsweek.



"Руф принадлежала к Федерации немецких девушек, привлекаемых к работе в хранилище нацистов, и была одной из последних, кто видел шестерых детей главного нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, прежде чем их убили родители", - пишет издание.



Свои наблюдения в бункере девушка записывала на клочках бумаги и долгое время они оставались только ее воспоминаниями.



В 2016 году она познакомилась Виландом Гибелем. Он стал посещать ее в доме престарелых и помогать прорабатывать ее старые дневники, чтобы опубликовать их как мемуары.



Гибель добавил, что воспоминания Руф опровергают идеи сторонников теории заговора и отрицают утверждение, что Гитлер не погиб, а сбежал куда-нибудь.



