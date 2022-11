Умерла солистка группы Fleetwood Mac Кристин Макви

Солистка группы Fleetwood Mac Кристин Макви умерла в возрасте 79-ти лет.



В заявлении для прессы говорится, что певица мирно скончалась в больнице в окружении своей семьи.



Кристин Макви написала некоторые из самых известных песен группы, таких как Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me и Songbird.