



Умерла “самая одинокая косатка в мире”

"Самая одинокая косатка в мире", которая жила в неволе более 50 лет, умерла за несколько месяцев до того, как должна была быть выпущена обратно в океан, сообщает Dailystar.co.uk.



Лолита, которую иногда называли Токитае или Токи, жила в океанариуме в Майами, США. Ее поймали в Тихом океане в 1970 году. Животное провело 50 лет "в самом маленьком вольере для косаток", выступая для публики.



В марте в этом году активисты защиты прав животных объявили, что вернут косатку на свободу. В последние годы у нее было слабое здоровье, частично из-за условий его содержания в неволе. Лолита страдала рядом заболеваний: у нее были проблемы с пищеварением из-за того, что ее кормили гнилой рыбой, и кожные инфекции из-за воды, в которой она находилась.



Сообщается, что косатка умерла из-за почечной недостаточности. Со своей стороны представители океанариума сказали, что Лолита получила "лучшую помощь".



"Несмотря на получение наилучшей возможной медицинской помощи, она умерла в пятницу из-за почечной недостаточности", — говорится в заявлении.



