



Умерла легендарная бразильская певица Гал Коста

Легендарная бразильская певица Гал Коста умерла в возрасте 77 лет.



Об этом сообщает The Guardian, отмечая, что Гал Коста была одной из главных фигур в движении Tropicália 1960-х годов.



Певица, которая жила в Сан-Паулу, недавно отменила концерт на местном музыкальном фестивале по совету своего врача после операции по удалению узла из правой носовой полости.



Ее последним альбомом был Nenhuma Dor 2021 года.



Недавно избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал в Instagram фотографию, на которой он и Коста обнимаются. Он написал, что Гал Коста была "одной из лучших певиц в мире, одним из наших выдающихся артистов, которая принесла имя и звуки Бразилии на всю планету".



