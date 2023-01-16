



Умерла культовая итальянская актриса Джина Лоллобриджида

В понедельник, 16 января, на 96-м году жизни скончалась культовая итальянская актриса Джина Лоллобриджида.



Она была средиземноморским секс-символом, став олицетворением яркого возрождения Италии после Второй мировой войны.



По данным Corriere della Sera, актриса незадолго до смерти находилась в больнице. Причина не уточняется.



В 1950-х и 60-х годах Лоллобриджида была одной из самых желанных актрис в мире. Она снялась в большом количестве европейских и американских фильмов вместе со многими ведущими голливудскими актерами того времени.



Культовая актриса родилась в 1927 году в Субиако, в семье мебельщика. Будучи подростком, она занималась модельным бизнесом и участвовала в конкурсах красоты. В 1947 году она заняла третье место на конкурсе "Мисс Италия".



Лоллобриджида получила премию Bafta за роль в фильме "Хлеб, любовь и фантазия". Международную известность ей принесла роль в фильме "Победи дьявола" в 1953 году.