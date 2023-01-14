



Умерла известная актриса Инна Чурикова

В возрасте 79 лет умерла народна артистка СССР, советская и российская актриса Инна Чурикова.



Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление директора "Ленкома".



Инна Чурикова дебютировала в кино еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". Также она снялась во множестве фильмов, которые снял ее муж, режиссер Глеб Панфилов.



Зрителю Инна Чурикова запомнилась по ролям в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "В круге первом", "Ширли-мырли".