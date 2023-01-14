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Умерла известная актриса Инна Чурикова
14.01.2023 14:08 Ольга Белозерова

Умерла известная актриса Инна Чурикова

В возрасте 79 лет умерла народна артистка СССР, советская и российская актриса Инна Чурикова.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление директора "Ленкома". 

Инна Чурикова дебютировала в кино еще студенткой,  сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". Также она снялась во множестве фильмов, которые снял ее муж, режиссер Глеб Панфилов.

Зрителю Инна Чурикова запомнилась по ролям в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "В круге первом", "Ширли-мырли". 

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