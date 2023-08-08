



Умерла бывшая любовница Клинта Иствуда

Бывшая возлюбленная Клинта Иствуда Роксана Тунис скончалась на 94-м году жизни из-за болезни.



"Моя мама скончалась после непродолжительной болезни", — подтвердила ее дочь Кимбер в комментарии RadarOnline.



По ее словам, ее звездный папа голливудский опусташен из-за новости о кончине его возлюбленной, с которой у него был роман в течение 14 лет.



По словам инсайдера, у Тунис и Иствуда были хорошие отношения "до самого конца".



Роман они закрутили еще в 1964 году, когда актер был женат на Мэгги Джонсон. От того брака у актера остались дети Кайл и Элл.



Иствуд и Тунис познакомились в 1959 году, когда работали над телешоу Rawhide. Из-за романа актер ненадолго расстался со своей женой. Несмотря на то, что он с ней вновь сошелся, головокружительный роман с его любовницей все равно продолжался в течение 14 лет.

