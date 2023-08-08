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Умерла бывшая любовница Клинта Иствуда
08.08.2023 15:13 Алина Груднева

Умерла бывшая любовница Клинта Иствуда

Бывшая возлюбленная Клинта Иствуда Роксана Тунис скончалась на 94-м году жизни из-за болезни.
 
"Моя мама скончалась после непродолжительной болезни", — подтвердила ее дочь Кимбер  в комментарии RadarOnline.

По ее словам, ее звездный папа голливудский опусташен из-за новости о кончине его возлюбленной, с которой у него был роман в течение 14 лет.

По словам инсайдера, у Тунис и Иствуда были хорошие отношения "до самого конца".

Роман они закрутили еще в 1964 году, когда актер был женат на Мэгги Джонсон. От того брака у актера остались дети Кайл и Элл.

Иствуд и Тунис познакомились в 1959 году, когда работали над телешоу Rawhide. Из-за романа актер ненадолго расстался со своей женой. Несмотря на то, что он с ней вновь сошелся, головокружительный роман с его любовницей все равно продолжался в течение 14 лет.
 

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