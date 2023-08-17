



Умер звезда сериала "Игра престолов"

В возрасте 35 лет скончался британский актер Даррен Кент, известный по роли пастуха в сериале "Игра престолов". О его смерти сообщило агентство Carey Dodd Associates, с которым Кент сотрудничал.



Представители агентства поделились, что знаменитости не стало в прошлую пятницу, 11 августа. Однако причины смерти не называют. Впрочем, известно, что актер страдал артритом, остеопорозом и редкой болезнью кожи, из-за которой выглядел старше своих лет.



"С глубокой печалью мы должны сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно умер в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это тяжелое время", - говорится в уведомлении агентства.



Даррен Кент успел сняться в триллере "Зеркала", фильмах "Белоснежка и охотник", "Солнечный мальчик", 'Бесстыжие и Подземелье и драконы: Честь среди воров".





