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Умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака"
30.09.2022 05:33 Александр Юзовский

Умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака"

Польский актер театра и кино Франтишек Печка, который сыграл в сериале "Четыре танкиста и собака" умер в возрасте 94 лет.

В министерстве культуры и национального наследия Польши сообщили, что смерть артиста наступила 23 сентября. 

Печка окончил высшее государственное театральное училище в Варшаве в 1954 году. В этом же году он дебютировал в кино в фильме «Поколение» Анджея Вайды.

Общая творческая биография актера насчитывает более 40 работ в кино. В 2022 году он объявил о завершении карьеры.

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