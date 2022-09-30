



Умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака"

Польский актер театра и кино Франтишек Печка, который сыграл в сериале "Четыре танкиста и собака" умер в возрасте 94 лет.



В министерстве культуры и национального наследия Польши сообщили, что смерть артиста наступила 23 сентября.



Печка окончил высшее государственное театральное училище в Варшаве в 1954 году. В этом же году он дебютировал в кино в фильме «Поколение» Анджея Вайды.



Общая творческая биография актера насчитывает более 40 работ в кино. В 2022 году он объявил о завершении карьеры.