



Умер знаменитый певец и гитарист Дэвид Кросби

Певец, автор песен и гитарист Дэвид Кросби, один из основателей двух популярных и чрезвычайно влиятельных рок-групп 60-х, Byrds и Crosby, Stills & Nash, умер в возрасте 81 года.



Причина смерти звезды не раскрывается, сообщает Variety.



Отмечается, что смерть стала неожиданностью для поклонников Кросби, следившими за его аккаунтом в Twitter, который он активно вел. Последние посты были опубликованы еще в среду.



Восемь месяцев назад Кросби попал в заголовки газет, когда сказал, что больше не будет выступать вживую.



"Я слишком стар, чтобы делать это дальше. У меня нет выносливости; У меня нет сил", - сказал он тогда.



Дэвид Кросби дважды был занесен в Зал славы рок-н-ролла как участник групп Byrds (1991) и Crosby, Stills & Nash (1997).