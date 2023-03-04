



Умер Том Сайзмор - звезда “Спасти рядового Райана”

Том Сайзмор, актер, наиболее известный по ролям в фильмах “Спасти рядового Райана” и “Реликвия”, скончался в возрасте 61 года. Смерть знаменитости подтвердил его менеджер в заявлении, сообщает The Guardian.



“С большой грустью и печалью я должен сообщить, что актер Томас Эдвард Сайзмор… сегодня мирно скончался во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке. Его брат Пол и мальчики-близнецы Джейден и Джаггер (17 лет) были рядом с ним“, — сказал представитель Сайзмора Чарльз Лаго.



Сайзмор находился в коме в отделении интенсивной терапии Медицинского центра Провиденс Сент-Джозеф в Лос-Анджелесе после того, как 18 февраля перенес аневризму головного мозга .



28 февраля Лаго сообщил, что врачи сказали семье актера, что “надежды больше нет”.



Родившийся в Детройте в 1961 году, Сайзмор заработал репутацию крутого парня в фильмах о войне и боевиках в 1990-х и 2000-х годах.



Первая главная роль Сайзмора была в роли детектива в фильме ужасов “Реликвия“, в котором злобный монстр убивает в музее. Затем он получил заметную роль в фильме “Спасти рядового Райана“ в роли заместителя Тома Хэнкса.



Также он участвовал в фильмах “Падение Черного Ястреба“, “Сплинтер“ и “Марк Фелт: Человек, который разрушил Белый дом“. Совсем недавно Сайзмор снимался в телешоу. В 2017 году он появился в роли страхового агента Энтони Синклера в третьей серии “Твин Пикс“.



Бурная личная жизнь Сайзмора привела к тому, что он приобрел репутацию жестокого и злоупотребляющего наркотиками человека. В 2003 году он был признан виновным в домашнем насилии и уголовных угрозах в отношении своей тогдашней подруги Хайди Фляйсс и приговорен к шести месяцам тюремного заключения ; в 2017 году его снова признали виновным в домашнем насилии и дали три года условно. Его неоднократно арестовывали за употребление наркотиков, а в 2007 году он был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения за хранение метамфетамина.



Сайзмор был женат на Мейв Куинлан в период с 1996 по 1999 год. У него двое детей.





