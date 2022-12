Умер солист британской группы Faithless Макси Джаз

Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (настоящее имя - Максвелл Фрейзер) скончался в ночь на субботу.



Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление коллег музыканта.



"Мы с болью в сердце сообщаем, что минувшей ночью Макси мирно умер во сне. Шлем любовь всем вам, кто разделял наше музыкальное путешествие. Берегите друг друга", - написала бывшая участница группы Систер Блис.



В 90-е года группа Faithless завоевала популярность такими хитами, как God Is A DJ, We Come 1 и Insomnia. Эти композиции попали на первые строчки хит-парадов в Британии и во всем мире.





Maxi Jazz 1957 - 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. 🙏💔 pic.twitter.com/4R88rg8Aza