



Умер поэт-песенник Николай Добронравов, супруг Александры Пахмутовой

Советский поэт-песенник скончался в результате тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 94 года.



Лауреат Государственной премии СССР и супруг Александры Пахмутовой умер после продолжительной болезни.



“Только что узнал – не стало Николая Николаевича Добронравова… Такие люди с нами навсегда”, – написал Николай Басков.

Песни Добронравова были широко популярны в СССР и за его пределами.



Поэт-песенник написал стихи к песням, ставшим культовыми хитами на все времена: “Надежда”, “Нежность”, “Птица счастья”, “Я не могу иначе”, “Беловежская пуща”, “Трус не играет в хоккей”, “Как молоды мы были”, “И вновь продолжается бой” и к “До свидания, Москва”, звучавшей на закрытии Олимпиады-80 в Москве.



Во многом огромный успех Добронравова обусловлен тем, что самые культовые песни были написаны в соавторстве с композитором Александрой Пахмутовой – верной супругой поэта.