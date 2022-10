Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

В возрасте 87 лет умер один из основоположников рок-н-ролла, знаменитый американский музыкант Джерри Ли Льюис.



Об этом сообщает Associated Press.



Джерри Ли Льюис стоял у истоков рок-н-ролла вместе с Элвисом Пресли, Чаком Берри, Литтл Ричардом и другими знаменитыми музыкантами. Его известными хитами являются "Great Balls of Fire" и "Whole Lotta Shakin' Goin' On".