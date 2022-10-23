



Умер основатель компании Red Bull



Умер австрийский миллиардер Дитрих Матешиц, соучредитель компании по производству энергетических напитков Red Bull, основатель и владелец гоночной команды Red Bull Formula One. Ему было 78 лет.



Представители гоночной команды Red Bull на Гран-при США в Остине, штат Техас, сообщили 22 октября, что Матешиц умер.



Матешиц прославился как публичное лицо Red Bull, австрийско-тайского конгломерата, который в прошлом году продал почти 10 миллиардов банок своего напитка в 172 странах мира.



Матешиц не только помог энергетическому напитку стать популярным во всем мире, но и построил вокруг бренда империю спорта, СМИ, недвижимости и гастрономии.



С ростом успеха Red Bull он значительно расширил свои инвестиции в спорт. Сейчас Red Bull управляет футбольными клубами, хоккейными командами и гоночными командами Формулы-1, а также имеет контракты с сотнями спортсменов в различных видах спорта.



Матешиц и тайский инвестор Чалео Йоовидхья основали компанию в 1984 году после того, как Матешиц распознал потенциал в маркетинге Krating Daeng - другого энергетического напитка, созданного Чалео, - для западной аудитории. Red Bull утверждает, что Матешиц работал над формулой в течение трех лет, прежде чем модифицированный напиток был запущен под новым названием в Австрии в 1987 году.