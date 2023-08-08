



Умер оскароносный кинорежиссер Уильям Фридкин

Американский режиссер культовых фильмов "Экзорцист" и "Французский связной" Уильям Фридкин скончался в возрасте 87 лет, сообщает CNN .



Фридкин получил "Оскар" за лучшую режиссерскую работу за фильм "Французский связной" в 1972 году. Через два года снова его фильм ужасов "Экзорцист" попал в десять номинаций на эту же премию и получил две статуэтки.



Признание Фридкину принесла картина "Ребята в группе" 1970 года, которая, как считается и по сей день, опередила время с точки зрения исследования темы геев в кино.



Другие известные произведения режиссера: "Искатель" 1980 года с Аль Пачино в главной роли, а также "Жить и умереть в Лос-Анджелесе" 1985 года с Уиллемом Дефо.



Последней режиссерской работой Фридкина стала картина "Дьявол и отец Аморт" 2017 года.



У американского режиссера осталась жена и два сына – Джексон и Седрик Фридкины. Родители Уильяма были еврейскими иммигрантами из Украины.

