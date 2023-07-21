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Умер обладатель 19 Грэмми Тони Беннетт
21.07.2023 16:33 Ирина Демьянова

Умер обладатель 19 Грэмми Тони Беннетт

Легендарный американский музыкант Тони Беннетт, выступавший в жанре поп и джаз музыки, умер в возрасте 96 лет, не дожив несколько недель до своего 97-летия 3 августа. Тони Беннетт умер в пятницу, 21 июля, в своем доме в Нью-Йорке.

Причина смерти не сообщается, однако еще в 2016 году врачи поставили ему диагноз болезнь Альцгеймера.

Смерть певца подтвердила Associated Press его представительница Сильвия Вайнер.

Тони Беннетт считался последним из выдающихся салонных певцов середины ХХ века, к которым также относятся Фрэнк Синатра, Перри Комо, Дин Мартин и другие.

Тони Беннетт является обладателем 19 премий Грэмми и 40 номинаций на нее. Большинство наград он получил после того, как ему исполнилось 60 лет.

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