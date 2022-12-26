



Умер музыкант Александр Шевченко, автор песен Алсу и Аллегровой

Музыкант и автор песен Александр Шевченко ушел из жизни в возрасте 61 года.



Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Пока нет информации о прощании и дате похорон.



Шевченко написал несколько композиций для известных российских исполнителей, в том числе Ирины Аллегровой – “Без вины виновата я”, Алсу – “Зимний сон”, “Глаза в глаза”, Жасмин – “Прыгала через огонь”.



С 1989 по 1991 год музыкант был солистом группы “Зодчие”. В 1997 году выпустил альбом “Будет все, как ты захочешь” с группой “Дежа-вю”.

