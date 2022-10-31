



Умер младший сын актера Тима Рота

Кормак Рот, музыкант и младший сын актера Тима Рота, умер от рака в возрасте 25 лет.



Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление семьи умершего.



Кормак Рот, как утверждается, скончался в окружении своей семьи в воскресенье, 16 октября, после годичной борьбы с болезнью.



В семейном заявлении, посвященном Кормаку, он описывается как "исключительно одаренный и выдающийся музыкант, чья страсть и любовь к созданию музыки уходят корнями в те времена, когда его гитара была больше, чем он сам".