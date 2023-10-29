



Умер Метью Перри

О смерти известного актера Метью Перри сообщила американская газета Los Angeles Times.



Издание сослалось на данные полиции и сообщило, что Метью нашли в джакузи собственного дома. Не было никаких следов от наркотиков, смерть не была насильственной. Также сообщается, что артист умер после некоторой физической активности. Предполагается, что произошло что-то, от чего он утонул.



Его помощник сообщил изданию, что до инцидента у Перри была двухчасовая спортивная тренировка, после которой Перри отослал помощника по делу. Вернувшись тот обнаружил, что Метью не отвечает и вызвал скорую.