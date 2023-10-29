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Умер Метью Перри
29.10.2023 07:30 Катя Шульц

Умер Метью Перри

О смерти известного актера Метью Перри сообщила американская газета Los Angeles Times.

Издание сослалось на данные полиции и сообщило, что Метью нашли в джакузи собственного дома. Не было никаких следов от наркотиков, смерть не была насильственной. Также сообщается, что артист умер после некоторой физической активности. Предполагается, что произошло что-то, от чего он утонул.

Его помощник сообщил изданию, что до инцидента у Перри была двухчасовая спортивная тренировка, после которой Перри отослал помощника по делу. Вернувшись тот обнаружил, что Метью не отвечает и вызвал скорую.

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