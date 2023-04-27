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Умер легендарный телеведущий Джерри Спрингер
27.04.2023 17:50 Алина Груднева

Умер легендарный телеведущий Джерри Спрингер

В четверг, 27 апреля, на 80-м году жизни скончался знаменитый американский телеведущий Джерри Спрингер.

Информацию об этом подтвердил представитель его семьи.

По его словам, Спрингер мирно скончался сегодня утром в своем доме. Он боролся с "непродолжительной болезнью".

Американский телеведущий, продюсер, актер и политик вел популярное "Шоу Джерри Спрингера", впервые вышедший в эфир 30 сентября 1991 года.

Изначально шоу должно было быть серьезной программой о политике, однако формат был изменен для привлечения широкой аудитории. В эфире обсуждались личные проблемы, супружеские измены, педофилия и прочие скандальные темы.


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