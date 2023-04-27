



Умер легендарный телеведущий Джерри Спрингер

В четверг, 27 апреля, на 80-м году жизни скончался знаменитый американский телеведущий Джерри Спрингер.



Информацию об этом подтвердил представитель его семьи.



По его словам, Спрингер мирно скончался сегодня утром в своем доме. Он боролся с "непродолжительной болезнью".



Американский телеведущий, продюсер, актер и политик вел популярное "Шоу Джерри Спрингера", впервые вышедший в эфир 30 сентября 1991 года.



Изначально шоу должно было быть серьезной программой о политике, однако формат был изменен для привлечения широкой аудитории. В эфире обсуждались личные проблемы, супружеские измены, педофилия и прочие скандальные темы.





