



Умер легендарный советский фигурист Александр Горшков

Умер Александр Горшков - знаменитый советский фигурист, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта СССР.



Легенде фигурного катания было 76 лет, сообщает российская пресса.



В ходе своей карьеры фигуриста Горшков был в паре с Людмилой Пахомовой. Вместе они были одной из самых титулованных пар в мире фигурного катания.



С 2010 года Горшков был президентом Федерации фигурного катания России.



