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Умер легендарный советский фигурист Александр Горшков
17.11.2022 08:30 Ольга Белозерова

Умер легендарный советский фигурист Александр Горшков

Умер Александр Горшков - знаменитый советский фигурист, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта СССР.

Легенде фигурного катания было 76 лет, сообщает российская пресса.

В ходе своей карьеры фигуриста Горшков был в паре с Людмилой Пахомовой. Вместе они были одной из самых титулованных пар в мире фигурного катания. 

С 2010 года Горшков был президентом Федерации фигурного катания России.

 

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