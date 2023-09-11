



Умер известный музыкант Ян Табачник

Умер музыкант Ян Табачник



Народный артист Украины, музыкант-аккордеонист, бывший народный депутат Украины Ян Табачник скончался 11 сентября после продолжительной болезни.



"В 20.10 после продолжительной болезни ушел из жизни прекрасный музыкант и потрясающий человек, мой дорогой друг Ян Табачник. Ян Петрович сделал людям много добра, он был бескорыстным, порядочным, чистым, трогательным и удивительно сентиментальным, я его очень любил. Больно. Светлая память!" – написал Дмитрий Гордон в Instagram.



Ян Табачник родился в 1945 году в Черновцах. Игру на аккордеоне начал осваивать в 10 лет, а спустя три года артист уже давал первые выступления. Табачник – президент Высшей лиги мэтров мирового аккордеона. В 1994 году получил звание народного артиста Украины.



Также Табачник был депутатом Верховной Рады Украины V, VI, VII созывов.