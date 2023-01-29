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Умер фронтмен группы Television Том Верлен
29.01.2023 09:18 Ольга Белозерова

Умер фронтмен группы Television Том Верлен

Гитарист Том Верлен, прославившийся на панк-сцене Нью-Йорка 1970-х как фронтмен рок-группы Television, умер в возрасте 73 лет.

Причина смерти не называется. Известно, что он умер "после непродолжительной болезни", сообщает ВВС.

Верлен считался одним из наиболее опытных музыкальных практиков, вышедших из ныне несуществующего клуба CBGBs. 

В период своего расцвета Television трижды попали в топ-40 хитов Великобритании и получили признание за свои альбомы Marquee Moon и Adventure.

После распада группы Верлен выпустил серию сольных альбомов, а его песня Kingdom Come вдохновила Дэвида Боуи на редкую кавер-версию на его альбоме Scary Monsters.

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