



Умер фронтмен группы Television Том Верлен

Гитарист Том Верлен, прославившийся на панк-сцене Нью-Йорка 1970-х как фронтмен рок-группы Television, умер в возрасте 73 лет.



Причина смерти не называется. Известно, что он умер "после непродолжительной болезни", сообщает ВВС.



Верлен считался одним из наиболее опытных музыкальных практиков, вышедших из ныне несуществующего клуба CBGBs.



В период своего расцвета Television трижды попали в топ-40 хитов Великобритании и получили признание за свои альбомы Marquee Moon и Adventure.



После распада группы Верлен выпустил серию сольных альбомов, а его песня Kingdom Come вдохновила Дэвида Боуи на редкую кавер-версию на его альбоме Scary Monsters.