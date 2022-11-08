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Умер филантроп и банкир сэр Эвелин де Ротшильд
08.11.2022 16:05 Алина Груднева

Умер филантроп и банкир сэр Эвелин де Ротшильд

На 92-м году жизни скончался британский филантроп и банкир сэр Эвелин де Ротшильд.

 
По данным Reuters, об этом стало известно во вторник, 8 ноября.
 
Ротшильд занимал пост генерального директора инвестиционного банка Rothschild & Co. Также он был председателем еженедельника The Economist. 
 
Кроме того, филантроп был экономическим советником покойной королевы Елизаветы II.
 
В 1967 году сэр Эвелин создал "Фонд Эранда" для поддержки социального обеспечения, продвижения искусства и поощрения исследований в сфере медицины и образования.
 
 Помимо прочего, он руководил Лондонской школы экономики и политических наук, спонсором благотворительных организаций, главой делегации Медицинской школы больницы Святой Марии, членом Совета Королевской академии драматического искусства, основателем Европейской ассоциации банковской и финансовой истории во Франкфурте.

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