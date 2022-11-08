



Умер филантроп и банкир сэр Эвелин де Ротшильд

На 92-м году жизни скончался британский филантроп и банкир сэр Эвелин де Ротшильд.

По данным Reuters, об этом стало известно во вторник, 8 ноября.

Ротшильд занимал пост генерального директора инвестиционного банка Rothschild & Co. Также он был председателем еженедельника The Economist.

Кроме того, филантроп был экономическим советником покойной королевы Елизаветы II.

В 1967 году сэр Эвелин создал "Фонд Эранда" для поддержки социального обеспечения, продвижения искусства и поощрения исследований в сфере медицины и образования.

Помимо прочего, он руководил Лондонской школы экономики и политических наук, спонсором благотворительных организаций, главой делегации Медицинской школы больницы Святой Марии, членом Совета Королевской академии драматического искусства, основателем Европейской ассоциации банковской и финансовой истории во Франкфурте.