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Умер автор хитов Агутина, Варум и "Иванушек" Герман Витке
12.08.2022 12:38 Алина Груднева

Умер автор хитов Агутина, Варум и "Иванушек" Герман Витке

В России на 54-м году жизни скончался поэт и продюсер Герман Витке.

 
Об этом сообщают российские СМИ.
 
По данным Mash, родственники продюсера сообщили, что он скончался от сердечного приступа. 
 
Уточняется, что в феврале и весной Витке лежал в больнице. 
 
Он был автором многих хитов российских исполнителей: "Иванушек International", Леонида Агутина, Анжелики Варум, Филиппа Киркорова и других. 
 
Среди известных хитов - "Послушай, все в твоих руках", "Солнышко мое, вставай!", "Миллионы огней", "Разговор о дожде", "Голос высокой травы", "Вспомни о нем", "Ля-ля-фа".

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