



Умер автор хитов Агутина, Варум и "Иванушек" Герман Витке

В России на 54-м году жизни скончался поэт и продюсер Герман Витке.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным Mash, родственники продюсера сообщили, что он скончался от сердечного приступа.

Уточняется, что в феврале и весной Витке лежал в больнице.

Он был автором многих хитов российских исполнителей: "Иванушек International", Леонида Агутина, Анжелики Варум, Филиппа Киркорова и других.

Среди известных хитов - "Послушай, все в твоих руках", "Солнышко мое, вставай!", "Миллионы огней", "Разговор о дожде", "Голос высокой травы", "Вспомни о нем", "Ля-ля-фа".