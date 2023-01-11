



Умер актер из сериала "Ликвидация" Михаил Дроботов

Известный украинский актер Михаил Дроботов умер в возрасте 64 лет.



Об этом сообщили в Одесском областном драмтеатре. Причина смерти актера не раскрывается.



"Известный артист, педагог, он сыграл много разнообразных ярких ролей, которые навсегда останутся в памяти и сердцах зрителей и коллег", - отметили в театре.



Михаил Дроботов работал не только в театре, но и снимался в кино. В частности, он сыграл в популярном сериале "Ликвидация", действия которого разворачиваются в Одессе. Также он снимался в сериалах "Сонька Золотая Ручка", "Шулер", "Следствие любви" и других.