



Умер актер из "Крепкого орешка" и "Крутого Уокера" Джильярд-младший

На 67-м году жизни скончался известный американский актер Джильярд-младший скончался.

По данным Daily Mail, он умер от продолжительной болезни 28 ноября.

По данным издания, до дня рождения преподавателю актерского мастерства оставался всего месяц.

"Профессор Джильярд был маяком света для всех, кто его окружал. Всякий раз, когда мы спрашивали его, как он себя чувствует, он радостно заявлял, что он "Благословен!" Но на самом деле благословлены были мы - те, кому посчастливилось быть его коллегами и учениками на протяжении стольких лет", - сказал режиссер Невадского университета в Лас-Вегасе Хизер Эддисон.

Джильярд был популярен в 80-ые, хоть и снимался на второстепенных ролях. Он играл в фильмах "Крепкий орешек", "Топ Ган", а также в сериалах "Крутой Уокер" и Мэтлок.

В последние годы он преподавал актерское мастерство.