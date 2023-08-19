



Ультраправый активист разорвал Коран во время акции протеста в Нидерландах

Голландский ультраправый активист растоптал и разорвал копию Корана на демонстрации у посольства Турции в Гааге в пятницу, пишет The Times of Israel.



Правительство Нидерландов уже осудило проведение демонстрации, но заявило, что не имеет законных полномочий для ее предотвращения.



Эдвин Вагенсвельд, возглавляющий голландское отделение ультраправой группы Pegida, повредил копию Корана, засвидетельствовали корреспонденты AFP. Его сопровождали еще два человека.



Полиция перекрыла доступ к улице, на которой расположено посольство Турции, также присутствовало около пятидесяти протестующих против осквернения Корана.



Некоторые из них начали бросать камни в Вагенсвельда, когда он вырвал страницы из Корана, священной книги ислама.



Около 20 полицейских со щитами и дубинками вмешались, когда часть толпы попыталась преследовать его, когда он уходил.



В пятницу утром министр юстиции Нидерландов турецкого происхождения Дилан Есильгоз назвалa план уничтожения священной книги “довольно примитивным и жалким”.



Но законы страны разрешают такую демонстрацию, добавила она.



Тем не менее Вагенсвельд предстанет перед судом за комментарии, сделанные им во время аналогичной демонстрации в январе, когда он разорвал экземпляр Корана перед зданием парламента, сравнив книгу с “Майн кампф” Адольфа Гитлера.

