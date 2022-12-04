



Ультраортодоксальный сайт выплатит женщинам штраф за размытые лица на фото

Ультраортодоксальный новостной сайт Behadrei Haredim согласился принести извинения и выплатить компенсацию за то, что в прошлом году в публикации были размыты лица женщин на фото.

Речь идет о фотографии, сделанной во время встречи президента Ицхака Герцога с представительницами реформистского и консервативного движений, а также с активистской группой "Женщины стены".

На сайте разместили фото Ракефет Гинзберг, Анны Кислански, Орли Эрез-Лиховски, Йохи Раппепорт и Тамар Готтлиб с размытыми лицами. Это соответствовало политике веб-сайта, который воздерживался от публикации изображений женщин, поскольку это противоречит еврейским законам скромности.

В итоге против портал был подан гражданский иск в начале этого года через Израильский центр религиозных действий (IRAC). Новостной сайт обвинили в дискриминации, халатности, клевете и нарушении частной жизни.