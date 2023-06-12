



Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в бельгийской лотерее

Украинский беженец выиграл 500 000 евро с помощью скретч-карты, сообщила в понедельник бельгийская национальная лотерея.



Мужчина купил скретч-карту за 5 евро в прошлом месяце на заправке, то есть его ставка увеличилась в сто тысяч раз.



Победителю, личность которого останется неизвестной, как и всем победителям бельгийской лотереи, от 18 до 24 лет, и последние 12 месяцев он проживает в Брюсселе.



“У него смешанные чувства (относительно победы). Это трудный период, чтобы быть довольным всем, когда такое происходит в его родной стране”, — отмечает Джок Вермур, представитель Национальной лотереи, имея в виду разрушительное вторжение России в Украину.



По словам Вермур, победитель сначала хочет устроить вечеринку, чтобы поблагодарить всех, кто помог ему интегрироваться в Бельгию, а затем он хотел бы сделать что-то для своих соотечественников и восстановления Украины.



Сообщается, что пока мужчина счастлив в Бельгии и нашел работу, но он хотел бы вернуться в Украину, как только закончится война.



Выигрыш в лотерею в Бельгии не облагается налогом.

