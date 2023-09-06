



Украинка победила в легендарном конкурсе "Миссис мира 2023"

Недавно в Майами состоялся конкурс красоты "Миссис мира" 2023 года. Участие приняли почти 100 конкурсанток из разных стран. Однако победу и главную корону получила 36-летняя украинка Ирина Бессмертная из Херсона.



""Миссис мира" – это, пожалуй, моя детская нереальная мечта! Но сейчас она стала реальностью. Я счастлива, что смогла доказать на мировом уровне, как же хороши и талантливы украинские девушки! Это у нас в крови! Сейчас я понимаю, что лучшей частью конкурса был мой путь подготовки. Это было очень тяжело и утомительно, но эти приятные моменты жизни запомнятся надолго. Сейчас все в ожидании грандиозного празднования и мы обязательно это сделаем! У меня очень большая поддержка в Майами среди украинской диаспоры и даже американцев", – комментирует Ирина.



Девушка считает, что "счастье не в конечной цели, а в пути ее достижения". Поэтому Ирина не планирует останавливаться на достигнутом и сосредоточена на дальнейшем саморазвитии и помощи украинцам.



"Я планирую брать от жизни все хорошее, что придет. Сейчас у меня много разнообразных интересных предложений. Например, ко мне уже обратилось несколько благотворительных американских организаций, помогающих Украине. Они предложили мне присоединиться к их команде и стать их послом. Вместе мы сможем сделать так много добрых дел! У меня уже есть идеи, которые я планирую воплотить в жизнь" - сказала модель.

