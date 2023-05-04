



Украина выиграла конкурс на лучший неофициальный логотип Коронации Чарльза ІІІ

В конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа по случаю коронации Его Величества Короля Чарльза III победила украинский дизайнер Елизавета Зубенко



"Мы рады объявить, что в конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа по случаю коронации Его Величества Короля Чарльза III победила дизайнер Елизавета Зубенко", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook British Embassy Kyiv.



Организаторы отмечают, что лучшую эмблему выбрало жюри, в которое вошли представители посольства Украины, глава организации BRAND UKRAINE Мария Липяцкая и руководитель программ дизайна, архитектуры и моды Study UK – British Council Анна Робинсон.



Работу выставят во время торжественного приема по случаю коронации Чарльза ІІІ.



Как известно, на коронацию британского монарха Чарльза ІІІ Великобритания не пригласила лидеров России, Беларуси и еще пяти стран.