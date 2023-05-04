Новости » Life Style
Украина выиграла конкурс на лучший неофициальный логотип Коронации Чарльза ІІІ
04.05.2023 18:07 MIGnews.com

Украина выиграла конкурс на лучший неофициальный логотип Коронации Чарльза ІІІ

В конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа по случаю коронации Его Величества Короля Чарльза III победила украинский дизайнер Елизавета Зубенко

"Мы рады объявить, что в конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа по случаю коронации Его Величества Короля Чарльза III победила дизайнер Елизавета Зубенко", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook British Embassy Kyiv.

Организаторы отмечают, что лучшую эмблему выбрало жюри, в которое вошли представители посольства Украины, глава организации BRAND UKRAINE Мария Липяцкая и руководитель  программ дизайна, архитектуры и моды Study UK – British Council Анна Робинсон.

Работу выставят во время торжественного приема по случаю коронации Чарльза ІІІ.
 

May be a doodle of text

Как известно, на коронацию британского монарха Чарльза ІІІ Великобритания не пригласила лидеров России, Беларуси и еще пяти стран.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы