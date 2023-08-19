



Украденные предметы Британского музея были выставлены на eBay

Артефакты и предметы, украденные из Британского музея , были выставлены на продажу на онлайн-аукционе eBay по цене от 40 фунтов, согласно сообщению The Telegraph , опубликованному в четверг.



Стоимость предметов, о которых идет речь, достигает 50 тысяч фунтов стерлингов, пишет агентство Reuters.



Украденные предметы включают ювелирные изделия 15 и 19 века.



Кроме того, в отдельном отчете Telegraph говорится, что три года назад музей был предупрежден о том, что сотрудник крадет предметы и выставляет их на продажу, начиная с 2016 года. Но до недавнего времени в отношении сотрудника не было предпринято никаких действий.



После обнаружения факта кражи сотрудник Питер Хиггс был уволен. Как сообщает The Telegraph , его причастность отследили через PayPal и Twitter.



Музей, один из самых посещаемых в мире, заявил, что подает в суд на этого человека, а также начал проверку безопасности. Лондонская столичная полиция также проводит расследование, сообщили в музее.

Джордж Осборн, председатель музея, заявил, что он инициировал независимую проверку, которая попытается вернуть артефакты и предотвратить повторение подобного инцидента.



