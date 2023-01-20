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Уилл Смит разгневал фанатов русскоязычной песней
20.01.2023 16:26 Ольга Белозерова

Уилл Смит разгневал фанатов русскоязычной песней

Голливудский актер Уилл Смит попал в скандал из-за русскоязычной песни.

Смит снял ролик о том, как в кино создаются спецэффекты. В ролике показано, как с помощью игрушечной машины, ветродува и беговой дорожки можно снять реалистичное видео. 

Однако, в своем видео Уилл Смит использовал ремикс на русскоязычную песню армянского исполнителя Xchо, который активно развивает свое творчество в России.

Как сообщает "Корреспондент", подписчики объяснили Уиллу Смиту, что использовать такие композиции - это спонсировать войну в Украине. 

 

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