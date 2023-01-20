



Уилл Смит разгневал фанатов русскоязычной песней

Голливудский актер Уилл Смит попал в скандал из-за русскоязычной песни.



Смит снял ролик о том, как в кино создаются спецэффекты. В ролике показано, как с помощью игрушечной машины, ветродува и беговой дорожки можно снять реалистичное видео.



Однако, в своем видео Уилл Смит использовал ремикс на русскоязычную песню армянского исполнителя Xchо, который активно развивает свое творчество в России.



Как сообщает "Корреспондент", подписчики объяснили Уиллу Смиту, что использовать такие композиции - это спонсировать войну в Украине.



