



Уилл Смит получил "второй шанс"

После скандала на церемонии "Оскар" карьера актера Уилла Смита оказалась на волоске. Недавно он еще раз принес ведущему Крису Року извинения за пощечину, и похоже, что это сработало, и Уилл Смит вернется на экраны.



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, кинокомпания Netflix готова возобновить работу с актером.



Netflix согласился взяться за съемки биографического фильма о жизни Уилла Смита. Фильм, как утверждается, был запланирован еще до ситуации на "Оскаре".



Кроме этого Netflix не планирует оставлять скандал без внимания, а сделает его частью сюжета будущего фильма.