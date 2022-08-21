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Уилл Смит получил "второй шанс"
21.08.2022 20:01 Ольга Белозерова

Уилл Смит получил "второй шанс"

После скандала на церемонии "Оскар" карьера актера Уилла Смита оказалась на волоске. Недавно он еще раз принес ведущему Крису Року извинения за пощечину, и похоже, что это сработало, и Уилл Смит вернется на экраны.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, кинокомпания Netflix готова возобновить работу с актером.

Netflix согласился взяться за съемки биографического фильма о жизни Уилла Смита. Фильм, как утверждается, был запланирован еще до ситуации на "Оскаре". 

Кроме этого Netflix не планирует оставлять скандал без внимания, а сделает его частью сюжета будущего фильма.

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