



Ухудшение состояния здоровья легенды WWE: "Я не чувствую ног"

Курт Энгл, близкий друг бывшей легенды WWE Халка Хогана, сообщил на этой неделе, что здоровье последнего ухудшается до такой степени, что его нижняя часть тела парализована.



"Ему сделали операцию, и его нервы были задеты. Он не чувствует нижней части тела, поэтому ему приходится пользоваться тростью", — сказал Энгл. — "Я думал, что он использует трость, потому что у него болит спина, но у него ничего не болит, на самом деле он ничего не чувствует".



Согласно сообщениям, 69-летний Хоган (настоящее имя Терри Джин Булеа) подвергся хирургической процедуре, в ходе которой были повреждены нервы. На данный момент никаких подробностей об этой операции не известно, и неясно, является ли повреждение его ног постоянным или временным.



Хоган считается одним из величайших профессиональных борцов в истории реслинга и, безусловно, одним из самых известных из них. Он начал свою профессиональную карьеру в 1977 году и прославился, в том числе, участием в WWE. Он также дважды избирался в Зал славы — в 2005 и 2020 годах.

