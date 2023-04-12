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Угроза наводнения: закрыты популярные туристические маршруты
12.04.2023 12:31 Алина Груднева

Угроза наводнения: закрыты популярные туристические маршруты

Управление природы и парков объявило о запрете на пешие прогулки в ряде популярных мест из-за угрозы наводнения.

В частности, гулять будет запрещено в Нахаль Эль-Аль, Керен Эйн-Гев, Мейцар и на территории Гамлы.

Кроме того, из-за непогоды доступ будет закрыт к заповеднику Йехуда и всем туристическим маршрутам в Иудейской пустыне.

Как сообщалось ранее, Управление природы и парков объявило сегодня утром о введении абсолютного запрета на пешие прогулки в Негеве и Араве.
 

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