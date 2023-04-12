



Угроза наводнения: закрыты популярные туристические маршруты

Управление природы и парков объявило о запрете на пешие прогулки в ряде популярных мест из-за угрозы наводнения.



В частности, гулять будет запрещено в Нахаль Эль-Аль, Керен Эйн-Гев, Мейцар и на территории Гамлы.



Кроме того, из-за непогоды доступ будет закрыт к заповеднику Йехуда и всем туристическим маршрутам в Иудейской пустыне.



Как сообщалось ранее, Управление природы и парков объявило сегодня утром о введении абсолютного запрета на пешие прогулки в Негеве и Араве.

