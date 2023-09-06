



Угощение от ведущего шефа Израиля - на борту Dreamliner компании El Al



5 сентября в самолете Dreamliner, выполняющем рейс El Al в Париж, впервые было представлено новое меню под руководством шеф-повара Асафа Гранита, обладателя звезды Мишлен.



Шеф лично подавал блюда пассажирам и внимательно следил за их реакцией.



Гранит представил новое меню рейса, над которым несколько месяцев он упорно работал вместе с кулинарными командами El Al.



На фоне аплодисментов пассажиров праздничного рейса шеф-повар Асаф Гранит рассказал о процессе создания меню и о своей личной связи с ним: "Израильский плавильный котел всегда был моим кулинарным вдохновением. Связь между пунктами назначения, между Израилем и другими странами, между одной культурой и другой. В воздухе моей кухни витает "самое домашнее в мире", включающее местное и современное сырье, основанное на рецептах прошлого. Я был рад встретить первых пассажиров, которые попробовали меню, над которым мы много работали, и увидеть их восторженную реакцию".



Среди блюд, которые были предложены пассажирам из нового меню, составленного в соответствии с кулинарным видением шеф-повара Асафа Гранита, были разнообразные блюда, создающие сплав традиционной израильской кухни с современной.



В торжественной обстановке, в рамках запуска нового меню, завтрак бизнес- и премиум-класса был подан и в туристическом классе.



Среди блюд были хлебная корзина, салат шук с абадинскими гренками, йогурты Jacobs Farm, омлет "99 грибов", лабане с заатаром, кубане с томатной пастой, малаби на десерт и многое другое.