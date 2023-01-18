



Уголок Европы в Иерусалиме: одежда Gerry Weber в шопинг-центре "Мамилла"

«Мамилла», наверное, самая роскошная аллея шопинга в стране, а бутик Gerry Weber в здешнем закрытом торговом центре – уютный уголок спокойной Европы, где в тишине и без спешки можно примерить модную элегантную одежду из дорогих качественных тканей.



А еще здесь постоянно сменяют друг друга приятные предложения, например, сейчас действует акция 1+1 на избранные модели зимней коллекции, некоторые модели продаются по скидкам от 30% до 70%, так что тайминг для посещения бутика отличный.



Бутик находится на верхнем этаже закрытого торгового центра в уединенным уголке, так что приватность, достаточно редкая и желанная в нашей стране, вам гарантирована.



В этой комфортной тишине можно получить все внимание и заботу, а еще профессиональные советы и рекомендации. Даже если вы уйдете из бутика без покупки, вы унесете с собой знания о цветах, которые вам к лицу, и о фасонах, которые вам идут, – все это вам расскажет продавец-стилист бутика.

Gerry Weber – бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, европейский лоск и комфорт. Эта одежда держит форму, сидит, как влитая, сшита из дорогих качественных тканей, которые не изменят форму и цвет много сезонов. Этот стиль называют еще anti-age – в этой одежде возраст нам к лицу.



Знаменитый бренд Gerry Weber в Израиле есть только в двух магазинах в стране, второй - в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир». Новые коллекции поступают в магазины каждый 2-3 недели в течение всего года.



В новой коллекции поражает разнообразие цветов и цветовых сочетаний.



В официальном цвете 2023 года – красно-малиновом Viva Magenta - можно составить полный образ: это и костюмы с жакетом и юбкой по колено, водолазки, блузки, джемперы, кардиганы, пиджаки, брюки и футболки.



Среди других цветов новой коллекции - горчичный и небесно-голубой, шартрез-зеленый и королевский синий, алый и фуксия и многое другое – все эти цвета скомпонованы по уже готовым образам, вам остается только выбрать для себя составленный дизайнером лук.



Самое трудное в гардеробе – подобрать идеально сидящие джинсы. Джинсы Gerry Weber стали решением этой проблемы для европейских женщин.

Джинсы из приятного телу хлопка и органического коттона, все - с эластаном для настоящего комфорта и с высокой посадкой, разных цветов и фасонов, с декором и без, потертые, классические и цветные – в новой зимней коллекции можно найти джинсы и на праздник, и на работу, и на каждый день. Дорогая качественная ткань позволит носить джинсы много сезонов – они не растянутся, не полиняют, не потеряют цвет и форму.



Знаменитые лекала бренда позволяют всей одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.

В бутике есть также линия одежды для модниц, которые не боятся экспериментов, и марка актуальных моделей Plus Size с широким ассортиментом модных фасонов.



Скидки в бутике не дублируются.



Бутики Gerry Weber находятся в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже по адресу Мамилла Авеню, 8, телефон 02-5864049, и на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348.



Facebook и Instagram @GerryWeberIsrael

Сайт Gerry Weber

