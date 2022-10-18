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Уэст купит популярную среди сторонников Трампа соцсеть
18.10.2022 04:30 Алина Груднева

Уэст купит популярную среди сторонников Трампа соцсеть

Рэпер Канье Уэст решил приобрести популярную среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа соцсеть Parler. 

 
Издание CNBC не раскрыло сумму сделки.
 
"В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны быть уверены, что у нас есть право на свободное самовыражение", — считает Уэст.
 
По словам гендиректора Parlement Technologies Джорджа Фармера, сделка с рэпером "изменит мир и то, что мир думает о свободе слова".
 
"Канье Уэст делает новаторский шаг в медиа-пространство со свободой слова. Он еще раз доказывает, что на шаг впереди традиционных медиа-нарративов", — сказал Фармер.
 
Что примечательно, ранее. Twitter и Instagram удалили рэпера за серию антисемитских высказываний.

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