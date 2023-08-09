



Удивительные роды: в Великобритании на свет появились "одновременные" близнецы

Родители Дайан и Дэниел Макларен из Эйрдри в Северном Ланаркшире были потрясены, когда их близнецы Молли и Микки родились вместе. Такие "одновременные" роды стали первыми для больницы. По словам медиков, это удивительно редкое медицинское явление.



Дайан Макларен и ее муж Дэниел знали, что ждут две пары крошечных ножек, но были потрясены, когда оба их ребенка родились в одно и то же время. Молли и Микки Макларен родились естественным путем в одном толчке, что повергло акушерок в шок.



Маме пятерых детей Диане сказали сильно потужиться, чтобы протолкнуть головку ребенка, когда она рожала в университетской больнице Уишоу в Северном Ланаркшире. Но вместе с Микки, который появился на свет головой вперед, как большинство детей в мире, вышли и ножки Молли.



Дайан сказала, что она взволнована тем, что может официально сказать, что двое ее младших детей одного возраста с точностью до минуты. Близнецы родились в 11:53 27 апреля этого года. Молли весила 5 фунтов 4 унции, а ее брат весил чуть больше 6 фунтов 11 унций. По словам Дианы, роды были гораздо более болезненными, чем те, что она пережила раньше.



Дайан и Дэниел были вне себя от радости, узнав в прошлом году, что они снова станут родителями. У них также есть еще трое детей - дочь Джорджия, 10 лет, девятилетний Адам и трехлетний Рори.

