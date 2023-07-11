



Удивительное спасение: кот чудом избежал смерти два раза подряд

В Англии бездомный кот по кличке Пудинг чудом избежал смерти в двух разных случаях.



О невероятном спасении рассказали в городском совете Эксетера.



Уточняется, что Пудинг стал жертвой нападения стаи чаек. Чудом отбившись от птиц, испуганный и израненный кот бежал по дороге, когда попал под автобус.



Израненное животное случайно нашли сотрудники центра утилизации. Они предоставили котику временное убежище до тех пор, пока Пудинг не попал в руки Общества по защите кошек.



Специалисты, проведя осмотр, пришли к выводу, что бездомный кот получил тяжелые травмы, в том числе, глубокий порез на лапе.



Тем временем, сострадательные сотрудники центра утилизации, которые спасли животное, организовали кампанию по сбору средств на лечение Пудинга. Необходимые деньги удалось собрать за один день. Теперь пострадавший котик получает медицинскую помощь.