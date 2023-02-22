



Удивительная новость для любителей Starbucks



Ванильные и карамельные кофейные капсулы прибыли в Израиль.



После успеха в Израиле кофейный бренд Starbucks, продаваемый компанией "Осем Нестле", продолжает расти, расширяет разнообразие самых продаваемых и любимых смесей и запускает две новые кофейные смеси в начале 2023 года:



STARBUCKS кофе со вкусом карамели



STARBUCKS сливочный кофе со вкусом ванили







Вам больше не нужно лететь на выходные в Европу, чтобы попробовать особый кофе Starbucks; капсулы со вкусом ванили и капсулы со вкусом карамели переносят опыт кофейни и особые напитки Starbucks прямо к израильскому потребителю - прямо домой.



Новые смеси обеспечивают кофе с изысканным вкусом и чистым вкусом. Каждая капсула содержит тщательно отобранные 100% кофейных зерен Арабики светлой обжарки и подходит для приготовления с молоком или без него, чтобы создать сладкую и восхитительную чашку.



Капсулы Starbucks со вкусом ванили обладают тонким ароматом сладких ванильных палочек и бисквита. Капсулы Starbucks со вкусом карамели содержат нежные и чистые вкусовые ноты гладкой и маслянистой карамели.



Продукты Starbucks кошерны под надзором раввината в Базеле и с одобрения Главного раввината Израиля. Кофе продаются в торговых и аптечных сетях.