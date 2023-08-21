



Ударно-волновая терапия: Миллиардер решил заняться омоложением пениса



Брайан Джонсон, скандально известный 45-летний миллиардер, стремящийся "снова стать 18-летним", породил новую бурю в сети, добавив к своему антивозрастному режиму “терапию омолаживания” полового члена.



Одержимый долголетием предприниматель сообщил в Twitter, что начал три раза в неделю проходить курс ударно-волновой терапии полового члена, стремясь добиться эрекции уровня подростковой, которая длится более трех часов за ночь.



Заявление Джонсона вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Генеральный директор компании Tesla и владелец Twitter Элон Маск просто ответил эмодзи рвоты, выразив свое отвращение к этой концепции. В отдельном твите Маск подтвердил свое мнение о том, что продолжительность жизни человека должна быть ограничена, что резко контрастирует с публичным стремлением Джонсона к долголетию.



Серийный предприниматель известен тем, что основал платежную компанию Braintree (приобретенную PayPal) и ежегодно инвестирует 2 млн. долл. в исследования по борьбе со старением, используя в качестве испытательного стенда собственное тело, и ему не чужды радикальные методы биохакинга. Джонсон утверждает, что в ходе интенсивного "проекта Blueprint" ему удалось снизить свой биологический возраст до эквивалента 30-летнего.



Ударно-волновая терапия воздействует на половой член звуковыми волнами для улучшения кровотока и потенциального лечения эректильной дисфункции. Хотя некоторые исследования показали положительный эффект, этот метод все еще является экспериментальным и не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).



В своем сообщении на сайте X Джонсон сообщил, что его цель - находиться в состоянии эрекции 3 часа 30 минут за ночь. Он надеется увеличить среднюю продолжительность ночной эрекции, которая в настоящее время составляет 2 часа 12 минут, что, судя по его твиту, характерно для 49-летнего мужчины, до уровня здорового 18-летнего подростка.



Он также хочет достичь "показателя твердости эрекции", равного 4 звездам из 4, используя причудливую визуальную шкалу, которая варьирует от твердости тофу или сыра (1 звезда из 4) до огурца (4 из 4), а между ними - очищенные и неочищенные бананы.