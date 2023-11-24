



Удача в неудаче: ошибка продавца принесла американцу $25 тыс. в год пожизненно

В результате ошибки продавца житель Иллинойса Майкл Сопейстал оказался обладателем пожизненного приза в 25 тысяч долларов в год от лотереи Мичигана. 60-летний счастливчик признался, что билеты Lucky for Life он покупает каждый раз, посещая Мичиган.



Однако в тот день что-то пошло не так: продавец ошибся, но Майкл решил сохранить билет с 10 линиями на один тираж.



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Выигрышный билет Сопейстал приобрел на заправочной станции GoLo в Нью-Баффало. Числа 11-15-17-24-48 на билете совпали с результатами розыгрыша, что принесло счастливчику постоянный приз в размере 25 000 долларов в год на протяжении всей жизни.



Однажды утром, проверив свой билет, Майкл Сопейстал обнаружил, что выиграл 25 000 долларов в год пожизненно. Сразу же начал размышлять, как использовать эти деньги. В конце концов он решил, что потратит выигрыш на путешествия и пополнение своих сбережений.

