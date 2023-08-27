



Учителя средних школ угрожают забастовкой с 1 сентября

Глава Ассоциации учителей средних школ Израиля заявил 26 августа, что из-за зашедших в тупик переговоров с Министерством финансов по коллективному соглашению о заработной плате школы не откроются 1 сентября.



“Сто процентов, что 1 сентября будет забастовка. Мы полны решимости не открывать учебный год и готовимся к длительной забастовке”, – пообещал глава ассоциации Ран Эрез в интервью 13 каналу.



Эрез встретился с чиновниками Министерств финансов и образования и местного правительства 27 августа. Обе стороны сообщили о “существенных разногласиях” и отсутствии какого-либо прогресса в переговорах.



“Министр образования не может вмешиваться, потому что у него нет полномочий повышать заработную плату или подписывать коллективные договоры. Все, что он может сделать, это сказать, что мы правы”, – сказал Эрез.



По его мнению, система образования Израиля “разрушена и приходит в упадок”. Штат преподавателей не заполнен на 20%, “многие учителя ведут предметы, преподавание которых им не разрешено”, а “учеников набивают в классы, чтобы преодолеть нехватку преподавателей”.



“Система образования должна касаться каждого гражданина и родителя. Мы – решение, а не проблема”, – считает Эрез.



Также в субботу Национальный комитет глав арабских местных властей заявил, что не откроет школы 1 сентября на фоне растущей преступности в арабском сообществе.



“Дети не могут учиться в школах в атмосфере постоянного страха, и мы не сможем функционировать без бюджетов, которые нам положены по закону. Борьба с криминальным кризисом и распределение бюджетов связаны друг с другом”, – заявили в комитете.

