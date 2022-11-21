



Ученый Колмановский едет в Израиль рассказать "Про плохое"

…Конфеты – это не еда, | От них не будешь сыт. | Кто слишком много ест конфет, | Тот ходит без зубов. | И руки липкие от них, | И аппетита нет, |

Поэтому не ешь конфет, | Отдай их лучше мне…



Григорий О́стер «Вредные советы»



По классике жанра, после прочтения этого стиха из книги Григория Остера «Вредные советы – прививки от глупости», люди «не посвященные» должны посыпать гневные комментарии, мол, «да как так можно», «чему вы учите», «да это жестоко», «что значит «ходить без зубов» – это же негуманно и грубо – чему вы учите детей!» и т.д., и т.п.



Безусловно, друзья, вы правы, есть другие методы, и их знают все! И потому о них мы рассказывать не будем – просто попросим ответить себе же на вопрос: гуманные методы воспитания имеют стопроцентный эффект?.. Ага, задумались… Второй аргумент, почему сегодня – не «о гуманном»: воспитание маленьких детей, воспитание взрослых детей, да что уж там, воспитание очень взрослых дитин, предполагает индивидуальный подход, НО с учетом общих правил. Ну, и третье, пожалуй, главное: всё запретное (читай вредное) – это «сладкий плод», который всегда хочется съесть.







Значит, вооружаемся этим фактом и используем его в мирных и благих целях через опробование метода воспитания через запрет. НО! Делать это надо правильно – «с толком, чувством, расстановкой» собственных знаний. Если их не достаточно, к счастью, есть люди, которые могут на профессиональном уровне этому научить.



Например, выше цитируемый Григорий Остер, книга которого предназначена как раз для непослушных детей, их родителей и учителей. Послушным же детям разрешается их нее читать не больше трех вредных советов в день. При этом «…послушного ребенка рекомендуется на всякий случай привязывать к стулу. Веревками. В противном случае послушный ребёнок, наслушавшись вредных советов, возьмет и выполнит все то, что описано в этой ужасной книге», – вот такие рекомендации дает Григорий Остер, описывая содержание своей книги «Вредные советы – прививки от глупости».



Есть еще один интересный человек, ученый, который много и профессионально может рассказать «Про плохое» для детей и взрослых – это Илья КОЛМАНОВСКИЙ. А чтобы легче было воспринимать информацию, свои рекомендации он визуализирует. Этому посвящено целое Научно-экспериментальное шоу для детей (7+) и их родителей, которое пройдет в Израиле, на которое Илья приглашает, и которое обязательно надо посетить и детям, и их родителям!



Увы, возможность попасть на Научное Шоу для Детей «Про Плохое» Ильи Колмановского ограничена – оно будет проходить в Израиле только три дня – 21, 22, 23 декабря – и в разных городах, а именно:



21 декабря, 18:00 – Зал Раппапорт (Хайфа, проспект Ханаси, 13��

22 декабря, 18:00 – Зал Дюна (Ашдод)

23 декабря, 15:00 – Зал Цукер (Гехаль А-Тарбут, Тель-Авив)



Кто же такой Илья Колмановский. Рассказываем: это ученый, автор научно-популярных книг, ведущий подкаста «Голый землекоп», путешественник, который в своем шоу-лектории «Прямая речь» не только читает лекции по биологии, но и проводит увлекательные научные шоу для детей (к слову, взрослые их смотрят с не меньшим удовольствием).







Какое шоу везет в Израиль ученый. Поверьте, это будет невероятное шоу, которое оставит неизгладимое впечатление и у детей, и у родителей, ведь они будут

находиться не просто в зале – с первых секунд они попадут в интерактивную лабораторию биолога и автора занимательных книг о науке Ильи Колмановского!



О «запретном плоде». Фишка шоу – зрители становятся его непосредственными участниками, которым будет позволено все и даже больше! Вся теория будет

подкрепляться практикой, эксперименты будут проводить именно зрители и прямо на сцене. Опережаем вопросы: переживать не стоит, волноваться тоже – все эксперименты безопасны и очень нравятся детям.



Ну и самое важное – это эффект после шоу: отношение детей к «запретным плодам» меняется кардинально и гарантированно! Ведь на своем научном шоу Илья Колмановский наглядно покажет и научно (!) докажет:



• КАК вредная еда и плохие привычки действуют на мозг, а, значит, и весь организм;

• ЧТО происходит в голове человека, если пить по стакану сладкой газировки в день:

• КАКОЙ «секрет гамбургера», а именно – может ли эта любимая и детьми, и взрослыми еда взять в заложники, да еще и сразу тремя способами;

• МОЖЕТ ЛИ человек выжить, если он будет целый месяц питаться только фастфудом.



Но и это не все! Можем поспорить, что вы никогда не задумывались над тем, что сок из пакета выглядит привлекательнее обычного яблока, потому то рука и тянется сначала к нему, а уж потом к фрукту. Оказывается, так и есть! Почему и как такое может быть – тоже расскажет, покажет и докажет Илья Колмановский во время своего научного шоу.



Друзья, мы перечислили далеко не все сюрпризы из программы шоу! Поэтому хотим обратиться к родителям, бабушкам и дедушкам: не пожалейте времени, берите своих чад и приходите на шоу! Илья Колмановский гарантирует: после вы совершенно иначе будете смотреть на воспитание детей, вы еще лучше научитесь быть со своими чадами на одной волне, а ваши дети на своем уровне научаться жить так, чтобы всякие вредности больше не манипулировала их разумом!







Заверяем, это не манипуляция, не приманка. Те, кто прошел «школу Колмановского», подтвердят: Илья – профессионал своего дела. А еще он публицист и исследователь; он прошел курс полимерной таксидермии от британского ученого Эмили Мейер, и сейчас на основе полученного опыта разрабатывает интерактивные музейные пособия в сотрудничестве с робототехниками, дизайнерами и инженерами.



В рамках авторских проектов Илья Колмановский дает родителям советы о том, как найти общий язык с ребенком и заинтересовать чадо. Например, ученый рекомендует приобрести микроскоп, вместе читать книгу «Охотники за микробами» Поля де Крюи, исследовать недра Интернета с помощью гаджетов, посещать лекции и экскурсии.



Илья ведет свой YouTube-канал и посещает разные города с детскими научными шоу. Как публицист он на постоянной основе сотрудничает с ведущими печатными и интернет-изданиями, часто дает интервью, участвует в разного рода шоу, благодаря которым есть возможность еще лучше узнать и понять, кто такой Илья Колмановский.





Не поленитесь – познакомьтесь с ученым, подготовьтесь к его экспериментальному шоу, на котором сможете «вкусить запретный плод», и вам за это будет только плюс и набраться опыта в нестандартном воспитании детей (а, значит, и себя – воспитывая детей мы воспитываемся сами).



Напомним, Научно-экспериментальное шоу для детей (7+) и их родителей «Про плохое» Ильи Колмановского будет проходить:



21 декабря, 18:00 – Зал Раппапорт (Хайфа, проспект Ханаси, 13��

22 декабря, 18:00 – Зал Дюна (Ашдод)

23 декабря, 15:00 – Зал Цукер (Гехаль А-Тарбут, Тель-Авив)



Илья ждет встречи с вами и вашими чадами, и гарантирует: это будет что-то!



Заказ билетов на детское-взрослое шоу:

https://bravo.israelinfo.co.il/announce/72552